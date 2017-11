Marco Materazzi, campione del mondo 2006 con l'Italia, parla a la Gazzetta dello Sport dopo la disfatta azzurra con la Svezia: "Purtroppo il playoff non è in partita secca e noi, basta pensare alla fatica che facciamo a volte nei giorni, diamo il meglio solo così. Nelle due partite può sempre succedere di tutto, magari con l’Irlanda sarebbe stato lo stesso, e comunque parlare di quello che (non) è stato, ora è superfluo. Io dico che non siamo così scarsi pensando al domani: il materiale per ripartire, anche oltre gli ultimi convocati, c’è. Usiamolo bene, però"