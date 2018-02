Sinisa Mihajlovic, ex tecnico di Torino e Milan, dice la sua sul futuro della Nazionale italiana ai microfoni di Premium Sport: "Vorrei vedere queste due partite amichevoli con Di Biagio per vedere come vanno le cose, anche in Under 21 ha dimostrato comunque di far bene. Poi lui è un profilo, con tutto il rispetto, più basso rispetto a Ancelotti, Mancini e tutti gli altri che sono in lizza, dipende da quello che vuole fare la FIGC. Però la squadra è buona e sicuramente anche Di Biagio farebbe bene, poi non so se sceglieranno lui o un allenatore con un nome importante".