Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio, Milan e della Nazionale, parla al Corriere dello Sport in vista del playoff per i Mondiali con la Svezia: "In Russia giocammo nella neve e il match si trasformò in una battaglia nel fango. Fu l’esordio in Nazionale di Buffon e mi ricordo che andammo avanti 1-0 e poi fummo raggiunti. La qualificazione la conquistammo al ritorno. Avvicinamento alla gara? Con tanto timore perché se sei l’Italia in uno spareggio, hai solo da perdere. La preoccupazione e la pressione sono palpabili. Svezia? Per loro giocare contro l’Italia sarà uno stimolo, ma sanno che sulla carta sono inferiori come giocatori e come tradizione. Ibra è fortissimo e un altro come lui la Svezia non lo ha. Niente Mondiali? Sarebbe un fallimento. Se sei l’Italia i Mondiali li devi fare per forza".