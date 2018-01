"Di Biagio possibile traghettatore della nazionale maggiore? E' un'ipotesi che fate voi media, non sono certo io a dover decidere. Il primo passaggio è l'assemblea di lunedì prossimo che eleggerà il nuovo presidente, poi spetterà a lui prendere una decisione. Per quanto mi riguarda, può essere una buona soluzione per le amichevoli di marzo. Di Biagio conosce i giocatori, è da tanti anni in Federazione e credo che non avrebbe alcuna difficoltà". Sono le parole del team manager azzurro, Gabriele Oriali sulla possibilità che il tecnico dell'Under 21, Gigi Di Biagio guidi la nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo.