Il team manager della Nazionale Gabriele Oriali ha parlato da Coverciano, in occasione dello stage che ha preso il via ieri e si concluderà domani. Non poteva mancare un riferimento ad uno dei grandi assenti nelle ultime convocazioni, Mario Balotelli, reduce dalla terza espulsione stagionale con la maglia del Nizza: "Balotelli l'ho sentito. Se sarà chiamato dipenderà da lui e dalle sue prestazioni. Io credo però che sia bene parlarne il meno possibile, per il bene di tutti. Non c'è al momento in agenda un appuntamento con lui. L'aspetto disciplinare fa parte delle regole di tutti quelli che varcano il cancello di Coverciano. Ci vuole quindi professionalità, serietà, ci vogliono delle regole che devono essere rispettate, indipendentemente da chi viene o no, per i vecchi del gruppo come per i giovani. Le regole, rispetto al passato, non sono cambiate".



Sulla novità Berardi: "Che occasione è per lui? Io non parlerei solamente di Berardi. Le porte qui sono aperte. Gagliardini? Quando è stato chiamato qualcuno storse anche il naso e disse: 'Ma come, ha giocato così poco...'. Eppure ha dimostrato poi sul campo di meritarsi questa convocazione. Questo ce lo auguriamo per tanti che sono stati chiamati per questi stage, compreso Berardi ovviamente. Da parte nostra non c'era assolutamente attesa. Il ragazzo è reduce da un infortunio abbastanza serio, poteva far parte del primo stage ma ovviamente con i problemi fisici che ha avuto non ne ha avuto la possibilità. E' uno degli emergenti, ha prospettive di grandissimo livello, quindi speriamo che le mantenga".



Ancora su Gagliardini, nello specifico a proposito dell'accostamento fatto tra l'ex centrocampista dell'Inter e quello di oggi: "Non mi sembra il caso ma lui deve essere l'esempio trainante per tutti quei giovani che vengono chiamati la prima volta".