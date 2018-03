Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa per 2-0 dall'Italia contro l'Argentina.



SULLA PARTITA - "Nel primo tempo c'è stata la difficoltà di trovare le distanze giuste con un nuovo modulo e una nuova interpretazione di gioco. Abbiamo provato a fare ciò che chiede il mister, ma non è facile cambiare subito. Ad inizio secondo tempo potevamo andare in vantaggio, poi gli episodi ci hanno un po' condannato. Noi dovevamo tenere alta la concentrazione e non ce l'abbiamo fatta. Siamo già ripartiti da quattro giorni, stiamo provando a dare nuove idee, nuovi concetti. Se dopo quattro giorni avessimo battuto l'Argentina, beh in quel caso erano loro, candidati a vincere il Mondiale, ad avere qualche problema".



SU DI BIAGIO - "Un mister che ha tanta voglia di fare, ha tanti concetti nuovi e noi dovremo fare di tutto per metterli in campo".