Dal ritiro dell'Italia a Manchester ha parlato Lorenzo Pellegrini , centrocampista della Roma che piace molto alla Juventus in ottica mercato. " Buffon è un capitano vero - le sue parole -, ti fa sentire a tuo agio, ti aiuta in qualsiasi momento, ti da' serenità . Le critiche? È un professionista, è abituato alle pressioni". Il giovane centrocampista giallorosso ha parlato anche del momento difficile che sta vivendo la Nazionale. "Possiamo crescere come modo di vedere il calcio. Di Biagio è carico,ha molta voglia di dimostrare . Ci ha detto che è stato contento dell'atteggiamento nel secondo tempo. Diamoci il giusto tempo - ha concluso - non si cambia dalla mattina alla sera. Credo nella Nazionale e negli italiani che ci seguono"