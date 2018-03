Belotti

. Dichiarazioni di rito in vista di una prossima convocazione, o almeno questo era il sentore comune.. Ultima apparizione la dolorosa sconfitta con l’Uruguay che ci aveva estromesso dal mondiale brasiliano del 2014. E invece il ct ad interim Luigiha richiuso una porta solo in apparenza riaperta.. Una stagione e mezzo, quasi due, in cui ha collezionato numeri di alto livello:, in cui ha timbrato il cartellino anche in Europa League 6 volte su 7 partite giocate (21 presenze e 14 gol in campionato). Numeri da capogiro, che parlano più di tante parole. Rendimento frutto di una stabilità fuori dal campo raggiunta con fatica, ma per questo ancora più appagante. Mario ora è sereno ed in campo può giocare libero., i colpi di testa sono oramai solo quelli con cui gonfia la rete degli avversari.Di Biagio aveva più volte aperto la porta al ritorno in azzurrodell’ex Milan, tanto che la presenza del nome di Mario nella lista dei pre-convocati per le due amichevoli con Argentina e Inghilterra era sembrata solo un antipasto della vera e propria convocazione. Che invece anche questa volta non è arrivata. In conferenza stampa. Ma non è e non ci sarà mai una chiusura totale: continuerò a seguirlo”.. Parlare con il senno di poi è facile, ma non ci possiamo esimere dal domandarci: sicuri che la tecnica e i numeri di Balo non potessero servire contro la Svezia?, Buffon in primis.Oppure alcune scelte le ha fatte di concerto con i senatori, a quattro mani?. Ma rimanere ancorati a vecchi preconcetti è un altro segnale di poca freschezza, di mancanza di personalità.. La chiamata di Buffon cartina da tornasole del poco polso mostrato da Di Biagio. Quale migliore occasione di due amichevoli senza nulla in palio per ricostruire dalle fondamenta dopo un fragoroso crollo?Ottimi numeri, certo, ma non superiori a quelli di. Oltre a caratteristiche simili a quelle die Immobile. Anche la convocazione di Simone Verdi, appena rientrato dopo un infortunio al bicipite femorale che l’ha tenuto fermo per più di un mese, grida vendetta. Lo stesso, altro illustre escluso, potrebbe vantare più di un motivo per lamentarsi. Protagonista indiscusso con il Valencia con 12 reti, pur se in calo nelle ultime settimane dopo un inizio sfolgorante (solo 2 marcature nel 2018). Balotelli con l’Italia evoca dolci memorie, comeche lo guarda trasformarsi in, ma per rivederlo dovremo forse attendere le prossime amichevoli di giugno, quelle che preparano il Mondiale al quale assisteremo da casa. O bisognerà aspettare il prossimo commissario tecnico, che potrebbe essere quel Mancini con cui il bresciano ha da sempre avuto un rapporto di amore-odio. Un ritorno per dare un colpo di spugna all’ultimo atroce ricordo azzurro, quel morso di Suarez che fa ancora terribilmente male.@andreasereni90