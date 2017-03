Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, ha parlato da Coverciano della sua prima convocazione in Nazionale: "Io ero all'aeroporto, stavo partendo con l'Under 21. Mi ha chiamato il mio team manager per dirmelo. E' stata un'emozione forte, visto che sono al primo anno di serie A e non pensavo di riuscire ad arrivare subito anche in Nazionale. Di questo devo ringraziare mister Ventura". Sulla concorrenza con Belotti: "E' una concorrenza che non si vince, ruberei la sua cattiveria. Sono qui per imparare e davanti a me ci sono due mostri".