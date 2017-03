Giampiero Ventura è pronto all'investitura da super ct. Come si legge su La Stampa, nel fine settimana (probabile sabato sera) il presidente della Figc Carlo Tavecchio aprirà casa a Ventura e, nel menù, ci sarà il ruolo di direttore tecnico da definire. Ventura non cerca e non ama lo scontro: la sua missione è quella di far capire che interessi della Nazionale e volontà dei club possono coesistere senza incroci pericolosi. Dall’incontro fra Tavecchio e Ventura uscirà un tecnico con un mandato anche politico e non solo di coordinatore delle rappresentative giovanili, a cominciare dall’Under 21, da far giocare tutte con la stessa filosofia (tradotto: esterni alti, molto alti). Il mandato politico che cadrà nelle mani del ct azzurro lo porterà, con maggior forza, a parlare di programmazione e progetti. Come? Ventura entrerà nell’arena della Lega Calcio, spiegherà, di persona, ai presidenti l’importanza di certe scelte: la più decisiva ruota attorno alle date, ma soprattutto a quelle di chiusura della stagione, la prossima, che, incrociando le dita, ci traghetterà al Mondiale in Russia (il desiderio della Figc è di far calare il sipario sull’attività delle squadre, finale di Coppa Italia inclusa, entro metà maggio).