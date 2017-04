Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel corso del prossimo stage a Coverciano che si terrà fra l'11 e il 12 aprile, il commissario tecnico dell'Italia, Giampiero Ventura è pronto a far esordire in Nazionale maggiore due nuovi talenti esplosi nel corso di questo campionato.



Il primo è ovviamente il terzino della Roma Emerson Palmieri, che ha ottenuto il 27 marzo il via libera dalla Fifa per l'eleggibilità con la selezione azzurra. L'altro è invece Federico Chiesa, talento della Fiorentina e da tempo nel mirino del c.t. che non lo aveva convocato per il precedente stage perché impegnato con il club viola.