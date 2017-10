Roberto Pruzzo, direttore sportivo del Como ed ex bomber di Genoa, Roma e Fiorentina, parla a Radio Radio dell'Italia di Ventura: "Ventura ha mandato in campo una squadra impresentabile. C'è un limite a tutto, serve un po' di rispetto nell'affrontare queste partite. Ventura è il secondo responsabile, il primo è Tavecchio. Mi sembrano fuori dal mondo entrambi. C'è un'improvvisazione continua, Ventura mi sembra in confusione perenne. Non finisce il mondo se non vai al mondiale. Conte è un altro tipo di allenatore, è un grande motivatore, Ventura invece aspetta gli eventi, non è in grado di dare motivazioni ai giocatori che hanno poco da dire".