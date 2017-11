Momenti di alta tensione già prima della sfida di questa sera. Come riporta Sky, dopo la sconfitta in terra svedese il ct Giampieroaveva minacciato le dimissioni durante un confronto con la squadra. Motivo? Nella successiva riunione tecnica, i senatori azzurri spingevano per una formazione diversa rispetto a quella che Ventura ha poi scelto per la gara di San Siro finita 0-0.