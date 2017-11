Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, dice la sua a Premium Sport sul fallimento Mondiale dell'Italia: "Non è una sconfitta arrivata improvvisamente, arriviamo da due mondiali disastrosi. La formazione giusta è figlia di tante cose, se mancano tutte queste cose diventi anche sfortunato. Insigne? Non è un giocatore che risolve. Questo è proprio un fatto culturale, tendiamo a considerare uno sport di squadra come fosse individuale. Fischi a San Siro? Sono stati figli del risultato, si giudica sempre quello e non il lavoro. Dispiace, ma non può venire cancellata una lunga carriera come la sua, che è stata dignitosa, di buon livello, anche se non eccelso. In Italia tendiamo a cercare sempre il capro espiatorio, ci mettiamo a posto la coscienza così, ma non è in questo modo che si risolvono i problemi. Ancelotti? E' un grande, ma vogliamo aiutarlo Ancelotti".