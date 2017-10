L'Italia di Ventura si avvia verso gli spareggi per i Mondiali di Russia 2018. Intervistato da La Stampa, Demetrio Albertini ha parlato degli spareggi che disputò con la maglia della Nazionale per accedere ai Mondiali di Francia '98. "Affrontammo quella sfida senza alcuna paura. Nel calcio tutto è contagioso, per questo vorrei vedere meno negatività attorno a questa Italia. Bisogna entrare nell'ottica di idee di affrontare una partita fuori dal comune. Ed è molto importante coltivare un senso di appartenenza allo spogliatoio, oltre a quello scontato alla maglia azzurra. Nel '98 non c'era nessuno che pensava di non farcela. Ed il motivo era semplice: ognuno di noi aveva maturato una certa esperienza con il proprio club, vivendo partite straordinare. Per quanto riguarda la Nazionale attuale, credo che abbia la qualità necessaria per volare in Russia. E lo dico non sapendo il nome dell'avversaria. Serve affidarsi a chi ha esperienza di match di questo livello. C'è solo una cosa da fare: vincere".