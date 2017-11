Esiste, e ad oggi è sempre più concreto, uno scenario che nessuno vorrebbe prendere in considerazione: l'Italia esclusa dai Mondiali di Russia 2018. Qualcuno vocifera che sarebbe addirittura meglio così, per il movimento, per la possibilità di esonerare un allenatore ritenuto inadatto, ma è realmente così? Il ko nei playoff porterebbe in realtà danni ingenti a livello economico per tutto il sistema che rischierebbe di perdere non solo credibilità, ma anche introiti economici assoluti per la FIGC e per i suoi tesserati.



PERDITE CERTE PER SVARIATI MILIONI - Perdite, si ma quanto perderebbe l'Italia senza i Mondiali? L'effetto immediato del ko, sottolinea il Corriere dello Sport porterebbe ad una perdita di circa 4 milioni da sponor già sottoscritti, altri in fase di definizione e altri ancora promessi sposi solo in caso di qualificazione. La FIGC perderebbe inoltre tutti i bonus previsti dalla FIFA per i Mondiali. 8,2 milioni (di cui 1,3 a disposizione per la logistica) solo per l'accesso ai gironi che si spingerebbero fino a 34 milioni in caso di vittoria finale.



PROBLEMA DIRITTI TV - Il problema più grande, tuttavia, verrebbe rappresentato dal valore dei diritti tv della Nazionale e degli sponsor legati ai suoi passaggi in tv. Secondo la FIFA sarebbe di circa il 50% in meno, un crollo apocalittico per l'appunto rispetto alle altre federazioni dato che la Serie A rappresenta circa il 20% dei calciatori tesserati in Europa.



ANCHE LA FIFA CI PERDE - La mancata qualificazione della Nazionale rischia di costare alla Fifa una perdita di circa 100 milioni di euro. I diritti tv per l’Italia sono infatti ancora da assegnare. Nell’ultimo esercizio, la FIGC ha avuto ricavi da diritti tv per 25,8 milioni di euro: nel 2014, l’ultimo anno dei Mondiali, i ricavi erano di 28,7 milioni di euro.



UN DANNO MILIONARIO PER LO STATO - Un Mondiale senza Italia, infine, potrebbe incidere pesantemente anche sulle casse dello stato. Secondo le stime di Calcio & Finanza il gettito fiscale derivante dalle giocate sugli Azzurri può valere fino a un milione di euro in meno per il Fisco. Ancora sicuri che convenga non andare in Russia?