Stasera sarà in panchina, per la prima volta, con la maglia della Nazionale maggiore dell'Italia. Patrick Cutrone, attaccante classe '98 del Milan, sta vivendo un sogno: e pensare che esattamente 3 anni fa, il 23 marzo 2015, il 63 rossonero segnava una doppietta alla Slovacchia alla fase elite dell'Europeo Under 17. In quella squadra, allenata da Tedino, ora al Palermo, c'erano Melegoni, Locatelli, Lo Faso e Scamacca.