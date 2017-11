Weekend di Serie A, poi la sosta, spazio all'Italia, spazio alla Nazionale, spazio ai playoff per il Mondiale. Avversaria, la Svezia di Andersson: andata a Solna il 10 novembre, ritorno a Milano, a San Siro, il 13. Tutto in 3 giorni, Ventura si gioca il passaggio del turno, al quale è strettamente legato il suo futuro sulla panchina degli Azzurri. E ha deciso di giocarsi il tutto per tutto con questi uomini:



Portieri: Buffon, Donnarumma, Perin.

Difensori: Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, D’Ambrosio, Darmian, Rugani, Spinazzola, Zappacosta.

Centrocampisti: Bernardeschi, De Rossi, Candreva, El Shaarawy, Florenzi, Gagliardini, Insigne, Jorginho, Parolo, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Immobile, Eder, Gabbiadini, Zaza.



ZAZA E JORGINHO Rientra, quindi, nei convocati Simone Zaza, autore di 6 gol consecutivi in Liga e uomo in più del Valencia di Marcelino; ma va sottolineata anche la presenza di Jorginho, corteggiato dal Brasile in queste ultime settimane.