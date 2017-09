La sconfitta contro la Spagna costringerà molto probabilmente l'Italia agli spareggi di qualificazione in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018. La FIGC non ha però perso tempo e ha già preparato in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma le nuove divise in vista del Mondiale e per l'annata successiva. Le nuove divise saranno presentate ad ottobre, eppure il noto sito Footy Headlines, ha mostrato in anteprima le nuove divise.



Domina il classico color blu royal privo di innesti su tutto il corpo.. Il colletto e le maniche avranno invece un bordo blu scuro con il tricolore che comparirà al termine di entrambe le maniche. La FIGC ha inoltre studiato un nuovo logo con le 4 stelle che dominano in alto, all'esterno del logo scudato in cui al centro, poco sopra il tricolore, appare il simbolo della federcalcio. Ecco le foto nella nostra gallery, che ne pensate?