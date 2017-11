Dentro o fuori. L'Italia non ha scelta, deve vincere con due gol di scarto per conquistare un posto al Mondiale del prossimo giugno. La sfida di andata di Stoccolma, persa 1-0, ha messo in mostra dei limiti di gioco preoccupanti e una confusione da parte di Ventura inaccettabile per certi livelli. L'Italia ha fatto troppo poco a livello offensivo, Immobile e Belotti non si sono quasi mai visti, le occasioni del Gallo, nel primo tempo, di Candreva e Darmian, nel secondo, sono state figlie del caso più che di una manovra studiata e provata. Domani al Meazza servirà un'impresa, serviranno una prova di personalità e soprattutto gol: l'1-0 è un risultato pericoloso ma assolutamente ribaltabile: ma con quale formazione? Con il 3-4-3 o il 3-5-2? Devono giocare Insigne con Immobile o con Belotti? Di seguito i convocati, scrivete nei commenti la vostra formazione ideale.



Portieri: Buffon, Donnarumma, Perin

Difensori: Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, D’Ambrosio, Darmian, Rugani, Spinazzola, Zappacosta

Centrocampisti: Bernardeschi, De Rossi, Candreva, El Shaarawy, Florenzi, Gagliardini, Insigne, Jorginho, Parolo, *Verratti

Attaccanti: Belotti, Immobile, Eder, Gabbiadini, **Zaza



* Squalificato

**Infortunato