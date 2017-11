Tre cambi per provare a riprendere la qualificazione. In vista della sfida contro la Svezia, in programma domani sera al Meazza, Ventura è orientato a fare almeno tre cambi: servono forze fresche, idee e dinamismo. Salvo sorprese dovrebbe essere confermato il 3-5-2, davanti a Buffon confermata la linea a tre con Barzagli-Bonucci-Chiellini, a centrocampo dovrebbero agire Darmian a sinistra e Candreva a destra con Parolo, Jorginho (che sarebbe all'esordio) e Florenzi interni di centrocampo (out Verratti per squalifica e De Rossi per scelta tecnica), in attacco spazio a Immobile con Gabbiadini, provato oggi tra i titolari. Dovrebbe quindi pagare Belotti, in panchina con Insigne. L'ex Southampton, che ha segnato 2 volte in 10 partite con la maglia della Nazionale, in questa stagione ha realizzato 3 reti in 11 match di Premier League.