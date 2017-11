Monta la tensione per lo spareggio mondiale tra Italia e Svezia, non solo per quanto succederà nel doppio confronto sul campo ma anche per tutto quello che circonda la sfida. In particolare, polemica interna in casa Rai per quanto riguarda il post-partita di Italia-Svezia, match di ritorno che si giocherà lunedì a San Siro alle 20.45: come rivelato da Repubblica infatti l'azienda ha comunicato che la linea passerebbe a "Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio che sarebbe dunque chiamato a gestire le interviste di Ventura e giocatori. Fazio ha smentito su Twitter, ma il quotidiano ha pubblicato nella sua versione online il testo del cdr Rai Sport che conferma l'accaduto: "Care colleghe, cari colleghi,al termine di una convulsa giornata, durante la quale ci siamo attivati per avere una risposta chiara e ufficiale dall’Azienda sull'ipotesi di cancellazione dal palinsesto di Rai 1 del post partita gestito da Rai Sport di Italia Svezia di lunedì 13/11, abbiamo ricevuto dal Direttore Romagnoli comunicazione dell'accordo intercorso con i vertici della Rete. Su Rai 1 il post partita gestito da Rai Sport durerà 10 minuti". Caso chiuso, non senza polemiche.