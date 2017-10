Comincerà sabato prossimo con le convocazioni da parte del ct dell'Italia Gian Piero Ventura il conto alla rovescia per il play off con la Svezia che vale l'accesso al Mondiale 2018. Un doppio confronto in programma prima a Solna, il 10 novembre, e poi a Milano, il 13, che metterà in palio il pass per Russia 2018. Da domenica sera gli Azzurri si raduneranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove il giorno seguente saranno impegnati nella prima seduta di allenamento. La squadra partirà giovedì 9 novembre per la Svezia e sabato farà rientro in Italia, sbarcando a Milano. Il gruppo azzurro preparerà il match di ritorno, in programma lunedì a San Siro, sul campo del Centro sportivo Suning di Appiano Gentile.