Intercettato dai microfoni di Rai Sport, il presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha dichiarato: "Oggi siamo qui con una partita alla nostra portata. Faremo di tutto per vincere anche se mi preme oggi ricordare quello che è un evento straordinario, ovvero il terzo posto al mondiale della nostra rappresentativa Under 20".



L'Under 21 si appresta all'Europeo.

"Ci schieriamo col massimo della nostra potenzialità. Speriamo di fare un bel Europeo".



Ventura per il prossimo Europeo?

"Se lo dice lui, io sono molto contento. Se lo dice lui vuol dire che ha il polso della situazione".



Buffon ct della Nazionale?

"E' una cosa che ho letto oggi. Nella nostra nazionale c'è spazio solo per chi la ama".



Anche Buffon?

"Anche Buffon".