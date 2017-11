Gigi Di Biagio, ct dell'Under 21, parla così dopo il ko subito oggi contro il Pescara, in amichevole: “E’ un piacere rivedere Zeman, l’ho trovato bene, è sempre il solito. E’ stato un buon test, che ci ha permesso di mettere un po’ di minuti nelle gambe. Abbiamo tanti ragazzi che non hanno una condizione fisica ottimale visto che stanno giocando poco con le squadre di club, ci serviva una partita del genere per testare la condizione. La squadra ha disputato un buon primo tempo, nei primi 20-25 minuti ha giocato molto bene, poi siamo calati un po’ alla distanza, abbiamo lanciato un troppo la palla e commesso qualche errore tecnico che non è da noi. Ma sono contento perché queste partite servono a crescere”.