Emerson Palmieri da ieri è ufficialmente convocabile dal commissario tecnico dell'Italia, Giampiero Ventura e può giocare nella Nazionale italiana. La Fifa ha comunicato alla Figc «l’eleggibilità» azzurra dell’esterno della Roma.



ORIGINI CALABRESI - Nella documentazione inviata alla Fifa, conferma la Gazzetta dello Sport,è stato allegato un documento rilasciato dal Comune di Pavia, in Lombardia, in cui si attesta che Emerson è italiano per "jure sanguinis" e nel 2015 ha ottenuto il nostro passaporto, perché discendente del signor Alfonso Palmieri nato a Rossano, in provincia di Cosenza, il 12 maggio 1853.



IL BRASILE CONFERMA - La Cbf, la federcalcio brasiliana, ha invece certificato come Palmieri non abbia mai vestito la maglia del Brasile inteso come Nazionale A, in gare ufficiali: soltanto 9 presenze nell’Under 17 verdeoro.