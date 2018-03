Il ct della Nazionale Under 19 Paolo Nicolati ha comunicato i nomi dei 20 convocati per la fase Elite di qualificazione all'Europeo di categoria del prossimo luglio, che si terrà in Finlandia. L'Italia è inserita nel girone con Grecia, Polonia e Repubblica Ceca e solo la vincente accederà alla fase finale del torneo; tutti i match saranno disputati in Italia, a Lignano Sabbiadoro e Udine. Ecco l'elenco dei convocati:



Portieri: Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Ternana);



Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Juventus);



Centrocampisti: Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Inter);



Attaccanti: Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Pescara), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Cremonese).