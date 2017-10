In Svezia la Nazionale Under 19 supera di misura (2-1) l’Estonia e si qualifica con una giornata di anticipo la fase élite di qualificazione del campionato Europeo di categoria. Una partita cominciata in salita dopo lo svantaggio iniziale ma poi recuperato dagli Azzurrini nella seconda frazione di gioco grazie alle reti di Andrea Pinamonti e Christian Capone.



Una partita più ostica del previsto: gli estoni provengono dal 5-0 subito dai padroni di casa della Svezia e in campo assumono un atteggiamento estremamente difensivo, rendendo difficile la manovra dell’Italia. Nell’unica azione condotta in attacco, l’Estonia realizza il vantaggio al 26’ del primo tempo: un contropiede sulla fascia sinistra porta Sorga al limite dell’area azzurra e, con un bel destro a giro, beffa l’Italia cogliendo l’incrocio dei pali difesi da Plizzari. E’ Andrea Pinamonti a riportare in parità il match al 7’ della ripresa, dopo aver raccolto un lancio lungo di Bettella ed aver scoccato dal limite una bordata che si insacca nell’angolino destro. Quasi allo scadere (88’), l’attaccante pescarese Christian Capone regala la vittoria e la qualificazione all’Italia, con una rete ottenuta dopo aver superato in dribbling due avversari e segnato poco dentro l’area centrando l’angolo destro della porta avversaria.



Il tecnico azzurro Paolo Nicolato non nasconde la sua soddisfazione e fa i complimenti a tutto il gruppo: “ Un match più duro del previsto ma la squadra ha sempre tenuto il campo senza mai mollare. Voglio ringraziare i giocatori e tutto lo staff per la professionalità e la passione dimostrate: sono stati loro i protagonisti di questo successo. Ora ci aspetta l’ultimo incontro con la Svezia e confido in un’ulteriore miglioramento”.



La partita contro i padroni di casa si giocherà martedì alle18 allo Stadsparksvallen Stadium di Jonkoping e, in caso di vittoria della Svezia contro la Moldavia, servirà a decidere chi sarà la prima del gruppo 9. Raggiungere la testa del girone significherebbe avere un miglior posizionamento nel ranking che stabilisce il sorteggio per la seconda fase di qualificazione agli Europei.



Programma, risultati e classifica del Gruppo 9



Prima giornata - mercoledì 4 ottobre

Italia-Moldavia 4-0

Estonia-Svezia 0-4



Seconda giornata - sabato 7 ottobre

Italia-Estonia 2-1

Svezia-Moldavia, ore 16, Vapenvallen Stadium, Huskvarna



Classifica: Italia 6 punti, Svezia 3, Estonia e Moldavia 0



Terza giornata - martedì 10 ottobre

Svezia-Italia, ore 18, Stadsparksvallen Stadium, Jonkoping

Moldavia-Estonia, ore 18, Vapenvallen Stadium, Huskvarna