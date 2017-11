Il selezionatore dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio ha dichiarato alla Rai dopo la vittoria in amichevole con la Russia: "Fa sempre piacere vincere le partite, ma ancora di più giocare bene e noi lo abbiamo fatto solo nella prima mezzora. Siamo stati un po' in balia degli avversari e ci sono cose da migliorare. Mi tengo la prima mezz'ora, dove abbiamo giocato a un ritmo alto, con i fraseggi giusti. Poi abbiamo perso un po' le distanze. Ci prendiamo vittoria e risultato, ma non la prestazione anche se i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo guardare a quello che stiamo facendo qui, dobbiamo pensare che questi ragazzi devono crescere per un nuovo futuro".