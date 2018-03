L’Under 21 di Alberico Evani incassa la fiducia dei bookmaker: alla vigilia dell’amichevole contro la Norvegia, in programma al Curi di Perugia, l’Italia formato “junior” parte favorita contro i pari età scandinavi, battuti l’ultima volta nel 2004: dopo quattro partite senza sconfitte (l’ultimo ko risale allo scorso settembre, contro la Spagna) il segno «1» degli azzurrini è offerto a 1,62 su Microgame. Lontana la nazionale di Smerud, che pure è imbattuta da quattro incontri: il «2» è offerto a 5,00, un altro pareggio dopo quello del 2013 pagherebbe 3,60. Sei gli Over consecutivi dell’Italia, tendenza che potrebbe essere confermata anche stavolta: almeno tre reti complessive si giocano a 1,55 (Under a 2,20) e in tabellone vola anche il Goal, dato a 1,52. Sul tabellone del risultato esatto spicca invece il 2-1 a 7,25, seguito dall’1-1 a 7,50 e dal 2-0 a 8,75.