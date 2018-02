Sarà Alberico Evani a guidare la Nazionale Under 21 in occasione delle due gare amichevoli con Norvegia (a Perugia) e Serbia (Novi Sad) in programma rispettivamente giovedì 22 e martedì 27 marzo.



Evani, nei quadri tecnici della FIGC dal 2010, ha ricoperto il ruolo di tecnico dell’Under 18, dell’Under 19 e dell’Under 20, con la quale ha conquistato il 3° posto al Mondiale 2017 in Corea del Sud, per poi entrare a far parte dello staff della Nazionale A. Nelle prossime due gare sostituirà sulla panchina degli Azzurrini Luigi Di Biagio, chiamato a sua volta sulla panchina della Nazionale maggiore per le amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra.