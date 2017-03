Il ct dell'Italia, Gian Piero Ventura ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Albania: "Mi auguro che sarà una buona Italia. Affronteremo una squadra che, al di là del valore tecnico, vuole entrare nella storia e sarà determinata e agguerrita e per superare tutto questo ci vorrà una buona Italia. Al di là di quello che rappresenta questa partita per l'Albania e per De Biasi, non ci sarà un solo minuto facile. Se dovessimo vincere sarebbe un passo enorme in avanti sul piano della conoscenza delle situazioni e della compattezza del gruppo, è una partita estremamente delicata e importante. Mi auguro che la prestazione la faccia diventare ancora più importante".