Presente al sorteggio dei calendari Serie A, il ct della Nazionale Giampiero Ventura ha parlato a Sky Sport: "Quando siamo partiti non c'era un senso di appartenenza così grande. Tutti vogliono far parte di questo gruppo e questo è motivo di orgoglio, è un qualcosa di importante per il futuro. Belotti? Sa perfettamente quale è la strada da percorrere per essere un grande protagonista, a prescindere da dove giocherà. Se è all'estero sarà sicuramente una grande squadra, se è in Italia sarà al Torino. La questione non è dove giocherà, ma come giocherà. Pronto mentalmente per la Spagna? Questo non lo so, lo dirà il campionato prima e il campo dopo. Chi vuole essere protagonista a questi livelli, però, si deve abituare ad avere queste pressioni e ad essere al centro dell'attenzione. Il vero passo avanti di Belotti deve essere la costanza nel lavoro per diventare il campione che tutti si aspettano. Rinnovo dopo il Mondiale? "Questo è un problema decisamente secondario. Oggi riprenderà ufficialmente la nostra attività, è un momento istituzionale. Abbiamo già programmato la visita ai club che ancora non ho visitato, quindi le tre neopromosse, per spiegare loro cosa abbiamo fatto in questo anno. Gli stage sono stati importanti e verranno ripetuti".