Ventura studia l'Italia del futuro. Oggi il ct della Nazionale diramerà la lista dei convocati per stage del 20-22 febbraio a Coverciano. Confermati gli atalantini Conti, Caldara, Grassi, Petagna e D'Alessandro oltre agli ex Gagliardini (Inter) e Sportiello (Fiorentina) più Spinazzola. Che non sarà l'unica novità: prime chiamate pure per Berardi (Sassuolo), Inglese (Chievo), Caprari (Pescara), forse Falcinelli (Crotone), Verdi e Di Francesco (Bologna). A sorpresa presenti anche due giocatori della Spal (serie B): il difensore Kevin Bonifazi (classe 1996) e il portiere Alex Meret (classe 1997) di proprietà dell'Udinese.