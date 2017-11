Il ct dell'Italia, Giampiero Ventura ha dichiarato dopo il ko nell'andata del playoff mondiale contro la Svezia: "La sconfitta è immeritata per quello che è successo in campo, meritavamo un pareggio come minimo. Abbiamo concesso solo un tiro in porta e creato occasioni, colpendo un palo".



SULL'ARBITRO - "Spero che nel ritorno a Milano concedano a noi quello che hanno concesso a loro... In una partita con una posta in palio così importante ci voleva più attenzione, ma l'arbitro non è una giustificazione. Lunedì San Siro ci deve prendere per mano e noi dobbiamo prendere per mano San Siro".