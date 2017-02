Intervistato da Il Messaggero il ct della Nazionale Giampiero Ventura ha parlato dei senatori del gruppo e dei possibili nuovi innesti: "Il mio vantaggio è avere un gruppo di giocatori come Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci e De Rossi. Quando entrano in campo se avvertissero gli altri: 'Ci si allena così'. La squadra sta rinascendo dai giovani, io sono eccitato: andare in Russia sarà un'impresa ma poi...



Stiamo continuando a seguire il primo gruppo di giocatori convocati ma anche le novità che emergono come ad esempio Chiesa e Spinazzola che si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante in questo campionato. Avremo modo di vedere anche Berardi. A maggio farò una o due amichevoli: la teoria non è sufficiente, serve anche la pratica per essere certi che un giocatore è pronto per far parte del gruppo.



Quale centravanti oltre Belotti? Oltre a quelli che fanno già parte del gruppo, Petagna, ma deve migliorare la sua visione della porta.



De Rossi? E' ancora un perno del gruppo e ha capito che per rimanere ad alti livelli deve allenarsi bene".