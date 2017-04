Il commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha raccontato il suo bollente passato a Sette, settimanale del Corriere della Sera: "Andavo a ballare solo per conoscere le ragazze. Ero un buon centrocampista, ma ci si allenava poco e facevo una vita senza regole. Ho sbagliato diverse cose. Non ho trovato un Ventura, uno che ti dicesse di star facendo un errore". Poi aggiunge: "Ho avuto una vita… viva. Da quando ho conosciuto mia moglie, cioè negli ultimi otto anni, però, la mia esistenza è cambiata radicalmente in meglio. Ho il piacere e la gioia di alzarmi al mattino, il piacere e la gioia di tornare a casa, il piacere e la gioia di incontrare un sorriso. Ho messo la testa a posto". Sullo scandalo scommesse scoppiato a Bari, infine: "Ho lasciato perché sono successe cose che non avevano a che fare con lo sport. Sono andato via tre mesi prima che la verità venisse a galla. Sono stato l'unico allenatore del Bari a lasciare lo stipendio alla società. Calcioscommesse? Avevo capito che non c'era chiarezza".