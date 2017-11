Dopo il fallimento dell'Italia, che non parteciperà al Mondiale per la prima volta dal 1958, arrivano le prime conseguenze per il gruppo della Nazionale. A cominciare dal commissario tecnico, Giampiero Ventura, che secondo quanto riportato da Rai e Sky Sport ha annunciato le sue dimissioni. La Federazione ha fatto sapere che non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Ventura e che i dirigenti, a partire dal presidente Carlo Tavecchio, non rilasceranno dichiarazioni nel post partita, rimandando qualsiasi comunicazione e decisione a domani".