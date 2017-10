Dal Brasile arriva una notizia sul difensore Lyanco del Torino: Yahoo Esporte riporta di come la famiglia del ragazzo abbia rivelato che Ventura è sulle sue tracce, essendo il ct intenzionato farlo rientrare nel giro azzurro in quanto oriundo, e testarlo nelle amichevoli previste per la prima metà del 2018. 20 anni, di origine serba, ha anche il passaporto italiano, per via di un parente nato nel Belpaese.