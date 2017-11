Brutta notizia in arrivo da Coverciano. Durante l'allenamento di questa mattina della Nazionale, Simone Zaza si è fermato per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio e, secondo Sky Sport, sarà costretto a saltare il playoff di andata tra Svezia e Italia di domani sera.



PROBLEMA PER VENTURA - Un infortunio che non ci voleva per Giampiero Ventura, che aveva deciso di convocare l'attaccante lucano dopo un anno, complice il grande momento che sta vivendo al Valencia e lo aveva provato da titolare nel 3-5-2 al fianco di Ciro Immobile.