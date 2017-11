Il day after la rabbia non è ancora passata, la sconfitta contro lanell'andata degli spareggi mondiali brucia ancora: l'1-0 rimediato alla Friends Arena è stato un duro colpo per il morale dell', la convinzione di potersi qualificare a Russia 2018 senza patire eccessivamente ha lasciato spazio al. Il tempo per le critiche probabilmente non finirà mai, ma a soli due giorni dalla sfida di ritorno arriva subito anche il momento di rialzare la testa, rimboccarsi le maniche e pensare a come scacciare gli spettri del clamoroso fallimento.L'1-0 è stato sì una batosta, ma. Certo, tornare da Solna con un pareggio o almeno un gol in trasferta avrebbe messo in discesa il cammino degli Azzurri, ma una rimonta è tutt'altro che impossibile.(2 gol subiti nelle ultime 6, contando anche la partita di ieri),, difesa dunque ampiamente perforabile, ma in questo caso i veri dubbi li genera la sterilità offensiva dell'Italia. Tolto il palo di Darmian e l'occasione di Belotti, poco o nulla è stato costruito alla Friends Arena e ripetere una prestazione simile significherebbe andare incontro a un flop certo., urgono però anche accorgimenti tattici e l'assenza dello squalificatoporta il ct Ventura a un bivio: andare avanti con il 3-5-2 semplicemente inserendo, nonostante in Svezia soprattutto l'attacco sia andato in grande difficoltà, con le punte a 'pestarsi i piedi'; oppure provare a cambiare tornando alla difesa a quattro e anche qui si apre una doppia soluzione.non incide a partita in corso, meglio averlo dal 1'., in tribuna alla Friends Arena, escalpitano: gli Azzurri potrebbero optare per un 4-3-3 o un 4-2-3-1 con il fantasista del Napoli sulla sinistra o libero di agire alle spalle di Immobile, una piccola rivoluzione tattica per provare a invertire la rotta e sconfiggere il mal di gol che ha colpito la Nazionale (3 gol nelle ultime 5 partite). E' ora di ricompattarsi attorno alla squadra, che lunedì a San Siro in un caso o nell'altro scriverà un pezzo di storia:(Paesi Bassi ko contro il Belgio nel 1985, Repubblica Ceca ko contro il Belgio nel 2001, Bosnia-Erzegovina ko contro il Portogallo nel 2009, Svezia ko contro il Portogallo nel 2013);Un capitolo a parte lo merita. Il ct è inevitabilmente sotto accusa, non tanto per il secondo posto nel girone alle spalle della Spagna quanto per la gestione degli ultimi mesi. In particolare,: minate tutte le certezze del gruppo, da lì due vittorie risicate con Israele e Albania, lo scialbo pareggio con la Macedonia e l'accesso ai playoff conquistato con troppa fatica. A tutto questo poi è andata ad aggiungersi lacon la quale Ventura si è presentato al doppio confronto con la Svezia: "Andremo sicuramente al Mondiale" ha ripetuto come un mantra,. Un addio in caso di mancata qualificazione a Russia 2018 sarebbe ovviamente inevitabile, ma tanti: il timore è che con lui al timone l'Italia possa naufragare nuovamente ai gironi, per questo soprattutto sui social si invoca un. L'Italia si stringe attorno agli Azzurri ed è pronta a far sentire la sua carica per spingere la squadra ai Mondiali, ma con un altro condottiero al posto di Ventura.@Albri_Fede90