Eppur si muove. È servita la sconfitta contro l'Argentina in amichevole per far cambiare idea a Gigi Di Biagio. Dopo un approccio basato sul conservazionismo con la scelta di puntare su nove undicesimi scesi in campo nel pari a reti inviolate contro la Svezia dello scorso 13 novembre nei playoff per i Mondiali in Russia, la prestazione insufficiente contro l'Albiceleste ha convinto Di Biagio a voltare pagina. Finalmente sarà un'Italia giovane, senza i soliti senatori: tra questi Buffon, che abdica virtualmente e si accomoderà in panchina. Un segnale di rinascita da cui ripartire. Proprio quello che serve per ripartire dopo l'infausta serata di San Siro, proprio quello che si aspettavano tutti già dalla sfida contro la selezione di Sampaolo. Forze fresche per voltare definitivamente pagina e ricostruire una squadra che non potrà fallire l'appuntamento con i prossimi Europei passando per la Nations League.



CAMBI - Di Biagio vuole puntare sulla voglia di far bene dei 'nuovi' per non ripetere la prestazione di venerdì scorso. Secondo alcune indiscrezioni filtrate dal ritiro degli azzurri, a Wembley contro l'Inghilterra saranno almeno sette i cambi rispetto alla partita di venerdì. Donnarumma prenderà il posto di Buffon tra i pali, con Darmian e Spinazzola che presidieranno le fasce. Al centro, salgono le quotazioni di Ogbonna, che potrebbe strappare una maglia da titolare a Rugani al fianco di Bonucci. In mezzo al campo l'unico confermato potrebbe sarà Jorginho, che sarà affiancato da Pellegrini e Cristante. In avanti, chance per Candreva e Belotti, che prendono il posto di Chiesa e Immobile. Bocciato Verratti, che dopo le critiche in seguito alle recenti prestazioni negative con la maglia del PSG non ha convinto nemmeno in azzurro, così come Chiesa, che meriterebbe un'altra chance nonostante la prova insufficiente contro l'Argentina. Di Biagio cambia tutto e schiera un'Italia tutta nuova per rompere con il disastroso passato recente e conquistarsi la conferma sulla panchina della Nazionale.