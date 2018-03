L'Italia non s'è desta e, a quasi cinque mesi di distanza dallo 0-0 di San Siro contro la Svezia che ha sancito l'esclusione dal Mondiale di Russia, l'incubo azzurro continua. Anche nell'amichevole dell'Etihad Stadium di Manchester contro l'Argentina - ininfluente dal punto di vista del risultato, ma importantissima per quel che riguarda il gioco e lo spirito - la Nazionale ha mostrato evidenti limiti di qualità e personalità ed è rimasta nuovamente a secco di gol, ormai una triste abitudine.



ITALIA SPUNTATA - Le difficoltà nella fase di costruzione si sono tradotte nei pochi, pochissimi palloni giocati da Ciro Immobile, che per tutto il primo tempo non è mai riuscito a calciare in porta e nei 74 minuti in cui è rimasto in campo lo ha fatto una sola volta, vedendosi respingere la conclusione da Willy Caballero. Chi è riuscito a tirare di più è stato invece Insigne, che in avvio di ripresa ha fallito una clamorosa occasione per portare in vantaggio gli azzurri a tu per tu col portiere avversario. Non pervenuto, infine, il terzo componente del tridente, Federico Chiesa.



CRISI CONTINUA - Il digiuno da gol dura da oltre tre partite, ben 287 minuti. Anche nella doppia sfida per lo spareggio con la Svezia, infatti, l'Italia non era riuscita a segnare, con l'ultima rete realizzata da Antonio Candreva nella trasferta contro l'Albania dello scorso 9 ottobre. Per trovare l'ultimo gol di un attaccante, proprio Immobile, bisogna invece andare ancora più indietro, alla brutta vittoria contro Israele del 5 settembre 2017. Negli ultimi 630 minuti giocati, sette partite, gli azzurri hanno realizzato solo tre reti. Numeri chiari e impietosi, la rivoluzione azzurra non è ancora iniziata e non può che partire dall'attacco. Al di là dei dubbi dal punto di vista caratteriale e comportamentale, continuare a ignorare un giocatore come Balotelli è un lusso che l'Italia, in questo momento, non può assolutamente permettersi.