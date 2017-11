Notte agrodolce per gli italiani d'America, in campo per le semifinali di Conference in Mls e per la final four di Nasl. Pirlo, Giovinco, Nesta, solo uno va avanti. Nella Nasl, dopo aver conquistato il Spring Champions e il Fall Champions, Nesta e il suo Miami FC perdono ai rigori la semifinale per giocarsi il Soccer Bowl contro i New York Cosmos, vincitori del titolo in tre delle ultime quattro volte.



AVANTI SEBA - Nella Mls prosegue l'avventura del Toronto FC di Giovinco: dopo aver vinto 2-1 nel New Jersey contro i Red Bulls, la franchigia canadese perde in casa la semifinale di ritorno ma grazie ai due gol in trasferta accede alla finale, che giocherà contro il Colombus Crew (la Formica atomica perderà il primo match per squalifica). Il New York City di Vieira, ko all'andata 4-1, va vicino alla rimonta ma si ferma sul 2-0 nonostante un monumentale Villa.



PIRLO SALUTA - La squadra controllata dalla proprietà qatariota del Manchester City saluta la competizione, Andrea Pirlo dice addio al calcio. Il Maestro entra al 90' per prendersi la standing ovation: l'ultima stagione, complice gli infortuni, è stata un calvario (mai un punto fermo, ha saltato 15 partite su 32), ma la sua carriera è stata da urlo.