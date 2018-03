Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex juventino Mark Iuliano risponde a Ronaldo, che nel giorno del compleanno dell’Inter aveva spiegato come i nerazzurri, ai tempi, avessero dovuto lottare contro un sistema corrotto.



“Ronaldo è un ragazzo eccezionale e sicuramente quando parla di Inter deve farlo a favore. Quella Juve era la squadra più forte di tutte, sia sul campo che fuori. Sistema corrotto? Non so a cosa si riferisse Ronaldo, ma a quei tempi non comandava solo la Juventus, c’erano le sette sorelle e le italiane erano le migliori squadre al mondo. Facile parlare della Juve retrocessa, per alcune cose si ha la memoria lunga mentre per altre la memoria è più corta. Dal Milan alle altre, più o meno tutte le squadre ebbero problemi. In ogni caso io sono un uomo di calcio e della politica calcistica non mi è mai importato niente”.