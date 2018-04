Su Libero, Luciano Moggi replica a Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, che nei giorni scorsi aveva parlato dell'episodio Iuliano-Ronaldo del 1998: "Questa volta l’ingrato compito è toccato al vicepresidente Javier Zanetti che è andato a farsi conoscere addirittura in Egitto attraverso il canale ON Sport a cui, in maniera accorata, ha spiegato perché la sua squadra non ha vinto il campionato del ’98.



È tornato nuovamente in ballo il famoso rigore non concesso a Ronaldo con il quale, se dato e trasfomato, sarebbero riusciti a pareggiare una partita che stavano perdendo 1-0 mentre in classifica erano dietro di due punti. E al massimo tutto sarebbe rimasto invariato. Resta un vero mistero penetrare nella testa di chi cerca di trasmettere alla gente certi argomenti... che hanno fatto sorridere persino le Piramidi".