Un "Angelo" caduto nella notte di Halloween a Parigi? Tutto vero, anche se sembrerà strano. Anche perchè l'angelo non mostrava le classiche ali, ma era addirittura travestito dalla cattivissima Regina di Cuori protagonista di Alice nel paese delle meraviglie.



No, non siamo impazziti, l'ex angelo esiste davvero, solo che lo era di professione. Si tratta di Izabel Goulart ex modella di Victoria's Secrets che non lavora più per la compagnia di intimo dal 2008 anche se ha sfilato per loro fino al 2016. Izabel, brasiliana con un fisico da urlo e gambe lunghissime, oggi è la fidanzata di Kevin Trapp e nella serata di Halloween ha incantato tutti a Parigi al party di Neymar.