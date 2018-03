Who says school isn't great fun? pic.twitter.com/fNaimMcJYO — Mohamed Salah (@22mosalah) 28 marzo 2018

in un pezzo del 2009. E il cantante ex Articolo 31, nonché giudice a "" giovedì sera su Rai 2 insieme a, con il quale ha anche duettato in salsa rap a "Che Tempo che fa", tra i banchi banchi di una "vecchia scuola" ci è tornato di recente.CLICCA SULLAPER VEDERE IDELLA PRIMA PUNTATA DIOF ITALYLa scorsa settimana, infatti, Ax è stato alper rispondere alle domande degli studenti. Proprio lui, che con la scuola non ha mai avuto un buon rapporto, si è aperto su argomenti caldi., ha detto, portando la sua esperienza da "ex bullizzato" ai tempi delle medie. Ha parlato anche della difficoltà degli esordi, quando doveva conciliare lavoro e musica dormendo due ore a notte oppure quando il rap degliha dovuto fare a gomitate con la major per emergere, e della paternità, sua e del suo amicoin termini temporali di una serie di artisti e cantanti che si sono calati nei panni dell'insegnante tra le mura scolastiche su più livelli. Dall', come è successo il mese scorso con un esilarante, ironizzando e paragonando la sua altezza a quella dei piccoli intervistatori, fino all', dove si sono più volte messi in cattedra numerosi cantanti italiani.Emblematico il caso dicon una lezione nell'ambito del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico, con un intervento che fece molto discutere sulo quello diin Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo dall'Università di Teramo.A fronte di tanti personaggi che hanno tenuto lezioni senza aver mai conseguito l'ambito titolo di studio, ci sono però numerosi cantatni e calciatori che una laurea l'hanno presa per davvero. Nel calcio, il più famoso di tutti è sicuramentecon il voto di 109 e una tesi su "Il bilancio di una società sportiva, il caso di Juventus Football Club", perché sarà anche uno studente ma,Tra gli altri calciatori ed ex calciatori, i laureati italiani più famosi in Italia sono sicuramente il campione del mondo Massimo(Scienze giuridiche e manageriali dello sport), Antonio(controversa e contestata da un compagno di corso la sua laurea con 110 e lode in scienze motorie all'Università di Foggia), l'allenatore dell'Hellas Verona Fabio(Giurisprudenza), Guglielmo(anche lui in Giurisprudenza) e(sempre in Giurisprudenza).Tra gli stranieri sono gli spagnoli a salire in cattedra: Cescsono laureati in economia, così comeche ha addirittura partecipato a un Master ad Harvard, mentreha studiato giornalismo eè laureato in Scienze Motorie. Altri calciatori con 'alloro sono Yuto, Dries, Adrian, Olivere RobertAnche i musicisti non sono da meno e molti di loro hanno preso alla lettera la madre die la sua massima: "", contenuta ne. Forse in pochi sanno che, è laureato in Matematica e Fisica e ha adirittura conseguito un dottorato in Astrofisica. Come lui, hanno preso un dottorato anche il(Biologia), quello degli(Storia e Letteratura), Art(Storia e Storia dell'Arte), l'ex Rage Against The Machine(Studi Sociali ad Harvard) edei Velvet Underground (Letteratura Medievale). Il vero Guinness dei primati lo raggiungono però i(il frontman Thom Yorke ha una laurea in Inglese), solo Johnny Greenwood non è riuscito a terminare gli studi.Ieri il lazialee l'ex romanista(ora al Liverpool) hanno fatto visita ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Intanto il 18enne bresciano, organizzate dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con l'Accademia della Crusca, battendo oltre 60mila partecipanti e altri 83 finalisti. Complimenti!Instagram: @vannipale