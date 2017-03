Parlando ai microfoni di Talksport in Inghilterra, l'ex portiere della nazionale inglese, David James, ha commentato così la scelta di Hart di difendere la porta del Torino in questa stagione. "Fossi in lui punterei più in alto. Al suo posto per il futuro penserei alla Juventus. Giocando lì avrebbe anche più facilità ad essere chiamato in Nazionale ed essere titolare"