Un sogno di una notte di mezz'estate. A margine della trattativa per André Silva James Rodriguez è stato proposto al Milan dal suo agente Jorge Mendes, ma la prossima stagione non vestirà la maglia rossonera. Nonostante l'interesse concreto da parte di Mirabelli e Fassone, nonostante un progetto considerato interessante dal diretto interessato e dal suo agente, il colombiano in uscita dal Real Madrid ha scelto un'altra squadra e un altro campionato. La notizia anticipata ieri dai quotidiani spagnoli trova conferma anche in Italia, James Rodriguez è in trattativa avanzata con il Bayern Monaco, che l'ha scelto come erede di Douglas Costa, ormai prossimo a diventerà un nuovo giocatore della Juventus (mercoledì dovrebbe essere la giornata decisiva).



DETTAGLI - L'affare dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito oneroso biennale, con obbligo di riscatto, una formula molto cara ai tedeschi (già adottata, per esempio, nelle operazioni Benatia e Douglas Costa). Il Bayern, in attesa di conferme ufficiali, ha battuto la concorrenza di Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United, tutte opzioni valide che James ha scelto di scartare. Il Real conta di incassare oltre 50 milioni di euro dalla sua cessione.



FATTORE ANCELOTTI - Uno dei motivi che ha spinto il colombiano ex Porto a scegliere Monaco di Baviera è stato Ancelotti. James ritroverebbe Carletto con il quale c'è un rapporto di stima e fiducia reciproca, e con il quale ha avuto i suoi migliori momenti nel Real Madrid, quando in 46 partite ufficiali ha segnato 17 gol e fornito 18 assist.